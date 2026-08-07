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Ракурс
Наслідки удару дронів у Єкатиренбурзі, фото: соціальні мережі

Склад Wildberries загорівся після удару дронів у Єкатиренбурзі (ВІДЕО)

7 сер 2026, 11:20
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У Єкатиренбурзі (Сердловська область РФ) після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries.

На місці працюють пожежники. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Стверджується, що заздалегідь було проведена евакуація на об'єкті.

Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, вони перенаправлені інші об'єкти, — додали у компанії.

У компанії стверджують, що пожежу вже локалізували.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів по кладу Wildberries в Єкатиренбурзі.

Джерело: Ракурс


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