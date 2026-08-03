Наслідки удару по БДТУ у Бєлгороді, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n215371-u-bielgorodi-vrajeno-universytet-de-rozroblyaly-rosiyski-bpla-zmi-foto-video.html

Ракурс

У Бєлгороді після атаки в ніч на сьогодні, 3 серпня, спалахнула масштабна пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті (БДТУ ім. В.Г. Шухова).

Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах. Повідомляється, що будівля повністю згоріла.

За інформацією ЗМІ, у цьому навчальному закладі розробляли та тестували російські безпілотники.

Так, у БДТУ проектували автоматизовану систему управління безпілотниками на базі російського мікропроцесора «Міландр», спрямовану на «імпортозаміщення у сфері безпілотних систем». У Telegram-каналі вишу стверджується, що розробка нібито має цивільне застосування і призначена для «моніторингу ЛЕП, теплотрас та аерофотозйомки».

Також цього літа БДТУ оголосив про набір школярів на літні зміни по курсу проектування безпілотників.

Крім того, у березні у виші пройшла «військо-патріотична гра» «Шуховская зарніца», учасники якої, зокрема, змагалися у керуванні безпілотниками.

Наразі офіційно про наслідки пожежі у виші не повідомляється.