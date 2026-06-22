Нова хвиля примусової мобілізації почалася в РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214565-nova-hvylya-prymusovoyi-mobilizaciyi-pochalasya-v-rosiyi-partyzany.html

Ракурс

Примусова мобілізація розпочалася в Росії на тлі дефіциту живої сили на фронті.

З різних регіонів Російської Феднрації надходить інформація про різку активізацію роботи місцевих військкоматів та силовиків на цьому тлі. Командування РФ спустило регіонам жорстку директиву щодо набору контрактників. І місцева влада перейшла до відвертого вилову тих, кого найпростіше залякати і позбавити вибору. Про це рух опору «АТЕШ» 22 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що примусова мобілізація зараз стосується чоловіків з великими боргами, які перебувають у базах судових приставів, а також колишніх в’язнів, які перебувають під адміністративним наглядом. Таких осіб масово затримують й під жорстким тиском змушують підписувати контракти із Збройними силами Росії.

В русі опору кажуть, що російське керівництво вдається до таких дій через величезні втрати на фронті та критичний дефіцит особового складу. Виявляється, що існуючі темпи рекрутингу не покривають більше втрати.

Якщо тебе намагаються в такий спосіб затягнути в армію — не підписуй нічого під загрозами і за першої нагоди залишай країну, — порадили росіянам в «АТЕШ».

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський заявив, що РФ має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України й тому Кремль поставив завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч осіб.