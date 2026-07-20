ЗСУ захопили у полон 64 окупантів під час зачистки в Запорізькій області. Фото:

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Збройні сили України захопили в полон 64 російських окупантів, які мали непомітно просочитися в тил.

Військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки Запорізької області. Там і схопили 64 загарбників, які намагалися проникнути в український тил. Про це 225-й ОШП 20 липня повідомив у Facebook.

Зазначається, що росіяни не повинні були вступати в бій, а їхнім завданням було шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про «захоплені» села. Натомість вони поповнили обмінний фонд України.

В полку не повідомили, коли вдалося схопити росіян. У Генеральному штабі ЗСУ інформували, що за останню добу на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та в бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого. На Оріхівському напрямку захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Щербаків.

Нагадаємо, у травні на Харківщині російський загарбник здався українському дрону підрозділу РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт».