Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213626-rashyst-zdavsya-v-polon-dronu-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

На Харківщині російський загарбник здався українському дрону підрозділу РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт».

Відповідне відео сьогодні, 5 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Подія сталася, коли оператори важкого дрона Vimpire виконували завдання з ліквідації піхотної групи противника, яка намагалась прорватися через держкордон в напрямку села Землянки Харківської області.

Виявили ворожу групу з чотирьох осіб. Скинули два «подаруночки» й побачили, як двоє окупантів почали тікати. Ще одного наздогнали, зробили скид й він вже не піднявся після ураження. Четвертого окупанта виявили в кущах й скинули на нього «подаруночок», — розповідає оператор БпЛА на псевдо Гетьман.

Зазначається, що відчувши на собі вогневий вплив, окупант відкинув зброю та підняв руки вгору, продемонструвавши загальноприйнятий міжнародний знак здачі в полон.

Для комунікації з військовополоненим в той район було направлено безпілотник з гучномовцем, який й довів взятого в полон солдата до українських позицій.