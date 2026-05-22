Наслідки російських ударів на Сумщині, фото: ДСНС Сумщини
Російські загарбники сьогодні, 22 травня, весь день атакували Сумщину.
Через завдані удари виникли пожежі в Шосткинській, Глухівській, Свеській та Кролевецькій громадах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Горіли оселі громадян, будівлі господарського призначення та цивільний транспорт. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники змогли ліквідувати пожежі, — розповіли у ДСНС.
Також сьогодні російський безпілотник вдарив по комбайну, який працював у полі на території Новослобідської громади. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Інцидент стався близько 16.30.
Водій встиг врятуватися — він не постраждав. Комбайн повністю знищений, — зазначив Григоров. — росіяни вкотре свідомо атакували цивільний обʼєкт та людей.