Ракурс
Наслідки російських ударів по Глухову, фото: ДСНС

Рашисти завдали кілька ударів по Глухову — постраждали навчальний заклад та гаражний кооператив (ФОТО, ВІДЕО)

13 тра 2026, 10:05
999

Російські загарбники вчора, 12 травня, пізно ввечері завдали удару по місту Глухову на Сумщині.

Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, без травмованих", — розповіли у відомстві.

Сьогодні, 13 травня, вранці ворог знову атакував Глухів.

Цього разу під ударом опинилася будівля навчального закладу. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав, — зазначили у ДСНС.

Джерело: Ракурс


