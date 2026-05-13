Наслідки російських ударів по Глухову, фото: ДСНС
Рашисти завдали кілька ударів по Глухову — постраждали навчальний заклад та гаражний кооператив (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники вчора, 12 травня, пізно ввечері завдали удару по місту Глухову на Сумщині.
Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, без травмованих", — розповіли у відомстві.
Сьогодні, 13 травня, вранці ворог знову атакував Глухів.
Цього разу під ударом опинилася будівля навчального закладу. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав, — зазначили у ДСНС.