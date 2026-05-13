Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вночі здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

139 БпЛА атакували Україну в ніч на 13 травня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

13 тра 2026, 09:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня (з 18.00 12 травня), атакували Україну загалом 139 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів