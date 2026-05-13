Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, масовано атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками, — розповів він. — На щастя, минулося без постраждалих.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що ніч в Одесі минула з повітряними тривогами, проте без загрози для міста.