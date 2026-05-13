Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Олег Кипер

Рашисты ночью массированно атаковали беспилотниками промышленную инфраструктуру Одесщины (ФОТО)

13 мая 2026, 08:57
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня, масовано атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками, — розповів він. — На щастя, минулося без постраждалих.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що ніч в Одесі минула з повітряними тривогами, проте без загрози для міста.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Олег Кіпер

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров