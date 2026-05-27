Последствия ударов по Одессе. Фото: ГСЧС

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ.

У середу вдень, 27 травня, ворог атакував «шахедами» об'єкти цивільної інфраструктури Одеського району. Зокрема, пошкоджено відділення пошти та два магазини. Також пошкоджено три авто, які були припарковані поблизу. Про це Одеська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них — 11-річний та 12-річний хлопчики. Також поранено шістьох чоловіків віком 20−70 років та трьох жінок віком 52−75 років. Госпіталізувати довелося вісьмох осіб. Троє з них перебувають у важкому стані, а ще четверо — у стані середньої тяжкості.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідоми про загибель собаки в зоомагазині. На місці обстрілу виникла масштабна пожежа, площею 1 тис. 700 кв. м. Рятувальники вже ліквідували займання.

Нагадаємо, 27 травня внаслідок влучання в Одеському районі ворожого БпЛА було пошкоджено житлові будинки, відділення «Нової пошти», продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілів. Спершу було відомо про чотирьох постраждалих.