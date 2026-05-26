РФ нанесла удар по Одессе, есть погибший и пострадавшие.

Армія Росії ввечері 25 травня завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі.

Внаслідок атаки були пошкоджені скління та фасад обʼєкта інфраструктури та прилеглих будівель в одному з районів міста. На жаль, одна людина загинула. Лікарі боролися за її життя, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Ще троє осіб постраждали. Один із поранених у важкому стані. Про це голова Одеської МВА Сергій Лисак та керівник ОВА Олег Кіпер повідомили в Telegram.

Вибухова хвиля пошкодила вікна у навчальному закладі та прилеглих житлових будинках. Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Також триває ліквідація наслідків атаки.

Представники влади проводять обстеження будівель, щоб зафіксувати пошкодження та в подальшому надати допомогу мешканцям.

Нагадаємо, 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дергачі на Харківщині. Під ударом опинилось цивільне підприємство. Також було пошкоджене приміщення сусідніх підприємств. Двоє осіб загинули, а 22 дістали поранення.