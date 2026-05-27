Последствия российской воздушной атаки в Одесской области, фото: Олег Кипер
Російські загарбники цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення «Нової пошти», продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілів, — розповів він.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих — двох чоловіків та двох жінок віком від 38 до 65 років:
- двоє постраждалих перебувають у важкому стані;
- інші — у стані середнього ступеня тяжкості.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога, — додав Кіпер.