Обезвреживание российского дрона в Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе обезвредили российский дрон, застрявший на уровне 15-го этажа многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая 2026, 18:21
В Одесі російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Його фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала, тож будинок опинився під загрозою.

Рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію — за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після цього фахівці РХБЗ ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери безпечно транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення, — розповіли у відомстві.

Загрозу для мешканців будинку вдалося повністю ліквідувати.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходьте;
  • не чіпайте;
  • телефонуйте 101 або 112.

Знешкодження російського дрона в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


