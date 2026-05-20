Обезвреживание российского дрона в Одессе, фото: ГСЧС

Ракурс

В Одесі російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Його фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала, тож будинок опинився під загрозою.

Рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію — за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після цього фахівці РХБЗ ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери безпечно транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення, — розповіли у відомстві.

Загрозу для мешканців будинку вдалося повністю ліквідувати.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів: