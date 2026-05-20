Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження російського дрона в Одесі, фото: ДСНС

В Одесі знешкодили російський дрон, який застряг на рівні 15-го поверху багатоповерхівки (ФОТО, ВІДЕО)

20 тра 2026, 18:21
999

В Одесі російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Його фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала, тож будинок опинився під загрозою.

Рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію — за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку. Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Після цього фахівці РХБЗ ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери безпечно транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення, — розповіли у відомстві.

Загрозу для мешканців будинку вдалося повністю ліквідувати.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходьте;
  • не чіпайте;
  • телефонуйте 101 або 112.

Знешкодження російського дрона в Одесі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів