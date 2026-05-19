Последствия атаки российских БпЛА в Одесской области, фото: ГСЧС

Российские беспилотники повредили объекты портовой инфраструктуры в Измаиле (ФОТО)

19 мая 2026, 10:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 травня, атакували Ізмаїльський район Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба Ізмаїльської РДА.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено об'єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару;
  • обійшлося без постраждалих та значних руйнувань.

Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. Практично всі засоби повітряного ураження були знищені над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району, — додали в РДА.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в Ізмаїльському районі внаслідок влучання виникла пожежа у порожньому складському приміщенні. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Наслідки атаки російських БпЛА на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


