Россияне атаковали энергоинфраструктуру Одесской области, фото: Олег Кипер
Рашисты ударили по энергоинфраструктуре Одесщины — 32 населенных пункта обесточены
Російські загарбники сьогодні, 14 травня, ввечері завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. На щастя, постраждалих немає, — розповів він.
Кіпер зазначив, що в результаті атаки було знеструмлено 32 населені пункти — без світла залишилися загалом понад 15 тис. абонентів.
Станом на 21.00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тис. абонентів.
Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення, — зазначив очільник ОВА.