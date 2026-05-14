Рашисты ударили по энергоинфраструктуре Одесщины — 32 населенных пункта обесточены

Россияне атаковали энергоинфраструктуру Одесской области

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, ввечері завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. На щастя, постраждалих немає, — розповів він.

Кіпер зазначив, що в результаті атаки було знеструмлено 32 населені пункти — без світла залишилися загалом понад 15 тис. абонентів.

Станом на 21.00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тис. абонентів.