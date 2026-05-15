Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Одесская ОВА

Рашисты совершили несколько комбинированных атак на Одесщину, есть пострадавшие (ФОТО)

15 мая 2026, 10:31
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 травня, тероризували Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами.

Ціллю ворога стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок нічної атаки ворога:

  • двоє людей постраждало;
  • пошкоджені чотири приватні житлові будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська ОВА

Вранці росіяни продовжили комбіновано атакувати регіон — в Одеському районі було зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфрастуктури.

За попередніми даними, постраждало семеро людей. Одна людина у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.

Источник: Ракурс


