Наслідки російської атаки на Одещину
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 травня, тероризували Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами.
Ціллю ворога стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок нічної атаки ворога:
- двоє людей постраждало;
- пошкоджені чотири приватні житлові будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.
Вранці росіяни продовжили комбіновано атакувати регіон — в Одеському районі було зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфрастуктури.
За попередніми даними, постраждало семеро людей. Одна людина у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.