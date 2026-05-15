Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Шесть ракет и 141 БпЛА атаковали Украину в ночь на 15 мая — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

15 мая 2026, 09:57
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 травня (з 18.00 14 травня), атакували Україну п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також однією протикорабельною ракетою Х-35, запущеною з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, рашисти запустили загалом 141 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасового окупованих Донецька і Чауда та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни;
  • п’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей;
  • зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров