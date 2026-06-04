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Еще одного приспешника врага задержали СБУ и ДБР, фото: СБУ
Задержан экс-работник «Укрзализныци», который помогал охранять российские военные эшелоны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214226-zaderjan-eks-rabotnik-ukrzaliznyci-kotoryy-pomogal-ohranyat-rossiyskie-voennye-eshelony-video.htmlРакурс
СБУ та ДБР затримали колишнього працівника «Укрзалізниці», який охороняв військові ешелони РФ під час окупації Херсона.
Про це сьогодні, 4 червня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.
Зазначається, що затриманий — житель села Раденськ Херсонської області. До повномасштабного вторгнення працював у підрозділі воєнізованої охорони «Укрзалізниці», а після захоплення регіону рашистами — перейшов на службу до окупаційної адміністрації та вступив до незаконно створеного «Херсонского отряда военизированной охраны» у складі псевдопідприємства «Херсонская железная дорога».
Встановлено, що:
- фігурант на посаді «стрелка» охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій;
- після звільнення Херсона окупаційні угруповання РФ покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону;
- намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював;
- встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.
Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року. До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — розповіли у СБУ.
Справу вже розглядає суд.