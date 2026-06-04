Еще одного приспешника врага задержали СБУ и ДБР, фото: СБУ

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СБУ та ДБР затримали колишнього працівника «Укрзалізниці», який охороняв військові ешелони РФ під час окупації Херсона.

Про це сьогодні, 4 червня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що затриманий — житель села Раденськ Херсонської області. До повномасштабного вторгнення працював у підрозділі воєнізованої охорони «Укрзалізниці», а після захоплення регіону рашистами — перейшов на службу до окупаційної адміністрації та вступив до незаконно створеного «Херсонского отряда военизированной охраны» у складі псевдопідприємства «Херсонская железная дорога».

Встановлено, що:

фігурант на посаді «стрелка» охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій;

після звільнення Херсона окупаційні угруповання РФ покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону;

намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював;

встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.

Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року. До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — розповіли у СБУ.

Справу вже розглядає суд.