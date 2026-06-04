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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали фермерское хозяйство и склад в Черниговской области (ФОТО)https://racurs.ua/n214221-rashisty-atakovali-fermerskoe-hozyaystvo-i-sklad-v-chernigovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині рятувальники ліквідували наслідки низки російських ударів.
Про це сьогодні. 4 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зокрема:
- у місті Семенівка Новгород-Сіверського району внаслідок атаки ворожого дрона спалахнула складська будівля;
- у Понорницькій громаді під ударом опинилося фермерське господарство — там вогонь охопив одну з господарських споруд;
- у Чернігівському районі через чергову атаку окупантів на території сільськогосподарського загорівся трактор.
Вогнеборці оперативно ліквідували всі займання. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.