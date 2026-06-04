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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали фермерское хозяйство и склад в Черниговской области (ФОТО)

4 июн 2026, 10:44
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На Чернігівщині рятувальники ліквідували наслідки низки російських ударів.

Про це сьогодні. 4 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • у місті Семенівка Новгород-Сіверського району внаслідок атаки ворожого дрона спалахнула складська будівля;
  • у Понорницькій громаді під ударом опинилося фермерське господарство — там вогонь охопив одну з господарських споруд;
  • у Чернігівському районі через чергову атаку окупантів на території сільськогосподарського загорівся трактор.

Вогнеборці оперативно ліквідували всі займання. Попередньо, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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