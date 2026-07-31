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69-летний житель Харькова пытался убить командира корпуса «Хартия», фото: СБУ
Задержан киллер, покушавшийся на командира «Хартии» (ФОТО)https://racurs.ua/n215364-zaderjan-killer-pokushavshiysya-na-komandira-hartii-foto.htmlРакурс
СБУ спільно з Нацгвардією, прокуратурою та поліцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського.
Про це сьогодні, 31 липня, повідомив прес-центр СБУ.
За матеріалами справи:
- фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Російські спецслужби завербували його «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників СБУ;
- російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога. Як доказ своїх слів ворожі спецслужби надіслали фігуранту згенероване штучним інтелектом зображення командира «Хартії», де він стоїть на червоній площі в москві, вдягнений у футболку із буквою «Z»;
- відповідно до наявних даних, для ліквідації українського військового російські спецслужби здійснили передачу кілеру вогнепальної зброї через кур'єра. Наразі його особа встановлюється.
Затриманому готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 115 (умисне вбивство);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Триває досудове розслідування. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.
У СБУ наголошують, що це вже не перший випадок, коли громадян України вербують «під чужим прапором», від імені українських правоохоронців:
Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних «завдань» та не розсилає офіційні документи через месенджери. Якщо до Вас звертаються із такими «пропозиціями», Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ.