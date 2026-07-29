Последствия российских ударов в Харьковской области 29 июля, фото: Нацполиция

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Російські загарбники сьогодні, 29 липня, вранці завдали дронового удару по одному із селищ у Лозівському районі Харківської області.

В результаті постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Влучання сталося у господарське приміщення на території приватного домоволодіння. Гострої реакції на стрес зазнали хлопці віком три та 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка, — розповіли у поліції.

На місце події виїжджали поліцейські та інші профільні служби. Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.