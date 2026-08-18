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Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам. Фото:
Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам — погибли 10 человекhttps://racurs.ua/n215670-rossiyane-nanesli-raketnyy-udar-po-pechenegam-pogibli-10-chelovek.htmlРакурс
Російська армія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області.
Окупанти атакували селище у вівторок, 18 серпня. Наразі відомо про 10 загиблих. Постраждали ще восьмеро осіб. Їм надається вся необхідна медична допомога. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
Ворожий обстріл призвів до пошкодження 10 приватних будинків, кафе пошти, магазину та щонайменше семи автомобілів. Наслідки атаки усувають екстрені служби.
Нагадаємо, ввечері 17 серпня внаслідок влучання російського дрона-камікадзе спалахнула пожежа в садовому товаристві в одному з районів Запоріжжя. Загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка.