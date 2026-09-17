Последствия российского удара по ТЦ в Харькове, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 вересня, близько 09.50 атакували ударним безпілотником торговельний центр в Основʼянському районі Харкова.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, росіяни застосували реактивний БпЛА «Герань-4».

Внаслідок атаки постраждала 65-річна працівниця торговельного центру. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба ДСНС Харківщини повідомляє, що внаслідок удару дрона сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа. Горіли конструктивні елементи даху та будівельні матеріали.

Видання Forbes Ukraine повідомляє, що йдеться про торговельний центр «Епіцентр».

До цього, 27 серпня, російський дрон атакував гіпермаркет мережі «Епіццетр» в Аерокосмічному районі Харкова. Тоді загинула одна людина, ще пʼятеро дістали поранення, сталася пожежа на площі близько 300 кв. м.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення російські атаки зруйнували 12 гіпермаркетів «Епіцентру» та пошкодили ще 16. Компанія також втратила два логістичні центри та завод кераміки.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ДСНС Харківщини, Forbes Ukraine