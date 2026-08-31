Рашисты ударили по терминалу «Новой почты» в Одесской области и грузовике в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215917-rashisty-udarili-po-terminalu-novoy-pochty-v-odesskoy-oblasti-i-gruzovike-v-harkovskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині.
Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Про це сьогодні, 31 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Еіпер.
Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що внаслідок влучання сталося часткове руйнування будівлі «Нової пошти» з подальшим загорянням.
Наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Від ДСНС залучалось понад 30 вогнеборців, — розповіли у відомстві.
Крім того, сьогодні близько 03.50 у селищі Близнюки Лозівського району Харківської області російський безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив у вантажний автомобіль поштової служби. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся, водій отримав поранення.