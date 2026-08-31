Последствия российского удара по «Новой почте», фото: ГСЧС Одесщины

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Російські загарбники завдали удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині.

Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Про це сьогодні, 31 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Еіпер.

Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що внаслідок влучання сталося часткове руйнування будівлі «Нової пошти» з подальшим загорянням.

Наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Від ДСНС залучалось понад 30 вогнеборців, — розповіли у відомстві.

Крім того, сьогодні близько 03.50 у селищі Близнюки Лозівського району Харківської області російський безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив у вантажний автомобіль поштової служби. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся, водій отримав поранення.