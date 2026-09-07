Рашисты ударили по гражданскому объекту в Харькове — ранен человек

Российские беспилотники снова атаковали Харьков, фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n216077-rashisty-udarili-po-grajdanskomu-obektu-v-harkove-ranen-chelovek.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару безпілотником по цивільному обʼєкту у Шевченківському районі Харкова.

За попередньою інформацією, є один поранений. Про це сьогодні, 7 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкові Ігор Терехов.

Раніше сьогодні Терехов зазначив, що до цього рашисти завдали три удари за сім днів — і усі по цивільних об'єктах. Ворог застосував дві «Молнії» та один FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району, один раз — по Салтівському:

один безпілотник ударив у телевежу;

інший — у вантажівку, автомобіль загорівся, вибуховою хвилею пошкодило вікна в багатоповерхівці;

вчора ввечері безпілотник врізався в дерево на території дитсадка. Через це теж вибило шибки і в самому закладі, і в сусідніх житлових будинках.

Внаслідок цих ударів ніхто в місті не загинув і не був поранений.