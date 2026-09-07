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Ракурс
Российские беспилотники снова атаковали Харьков, фото: Vgorode.ua

Рашисты ударили по гражданскому объекту в Харькове — ранен человек

7 сен 2026, 20:46
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Російські загарбники завдали удару безпілотником по цивільному обʼєкту у Шевченківському районі Харкова.

За попередньою інформацією, є один поранений. Про це сьогодні, 7 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкові Ігор Терехов.

Раніше сьогодні Терехов зазначив, що до цього рашисти завдали три удари за сім днів — і усі по цивільних об'єктах. Ворог застосував дві «Молнії» та один FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району, один раз — по Салтівському:

  • один безпілотник ударив у телевежу;
  • інший — у вантажівку, автомобіль загорівся, вибуховою хвилею пошкодило вікна в багатоповерхівці;
  • вчора ввечері безпілотник врізався в дерево на території дитсадка. Через це теж вибило шибки і в самому закладі, і в сусідніх житлових будинках.

Внаслідок цих ударів ніхто в місті не загинув і не був поранений.

Після 38 ворожих обстрілів позаминулого тижня нинішня ситуація може здатися нам, харків’янам, майже тишею. Та війна не вимірюється середніми показниками. Іноді й один приліт стає трагедією для сотень сімей, — наголосив мер Харкова.

Источник: Ракурс


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