Армия РФ атаковала железнодорожную станцию в Лозовой. Фото:

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Країна-агресор Російська Федерація атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині.

Ворог вночі у понеділок, 21 вересня, завдав удару по залізничному вокзалу. Пасажири та залізничники не постраждали, бо перебували в укритті. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Найважливіше: всі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову, перебували в укриттях. Коли безпекова ситуація дозволить — ми точно наведемо лад і точно знову тут лунатиме дитячий сміх, — заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Також у мережі опублікували наслідки ворожих ударів по вокзалу в Лозовій.

Тим часом Харківська обласна прокуратура поінформувала, що окупанти атакували місто п’ятьма безпілотниками, попередньо типу «Герань». Унаслідок атаки загинула жінка. Ще дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік — поранення.

Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій інформували, що вночі 21 вересня загарбники дронами атакували місто Лозова на Харківщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури.

Виникли дві пожежі. Одна з них спалахнула у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Рятувальники врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.