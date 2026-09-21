Росія вночі атакувала Україну 172 дронами. Фото: ДСНС

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Армія Російської Федерації дронами тероризувала мирні міста України.

Вночі окупанти запустили 172 ударні БпЛА типу Shahed (64 із них були реактивними), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль"/"Дань-Т» із окупованих Криму й Донецька, а також російських Бєлгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українська протиповітряна оборона змогла знешкодити 147 ворожих повітряних цілей. Засоби повітряного нападу противника влучили на 14 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

Російські дрони вночі двічі атакували Суми, зокрема вдарили біля житлового будинку. Внаслідок обстрілу загинула жінка та дістав поранення її чоловік, поінформували в ОВА. Внаслідок влучань пошкоджений будинок та п’ять автівок.

На Київщині, як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак. У Бучанському районі була ліквідована пожежа на станції технічного обслуговування. А у Фастівському районі загасили пожежу в будівлі пилорами.

У Харківській області загарбники дронами атакували місто Лозова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури.

Виникли дві пожежі. Одна з них спалахнула у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Рятувальники врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

На Одещині, за інформацією обласної військової адміністрації, армія РФ обстріляла продуктові склади мережі супермаркетів. Попередньо, минулось без постраждалих. Пожежу вже загасили.

Також вночі було влучання дронів-камікадзе ворога по одному з

з підприємств у Кропивницькому районі Кіровоградській області. Постраждав один чоловік. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вночі 21 вересня била по Запоріжжю. Внаслідок масованої атаки постраждали пятеро мешканців обласного центру. У місті пошкоджені два дев’ятиповерхові житлові будинки. Також горів один з торговельних центрів. Крім того, ворожа атака призвела до знищення історичного корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Мова йде про колишню жіночу гімназію, зведену на початку ХХ ст.