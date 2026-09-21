Росіяни масовано обстріляли Запоріжжя. Фото: ДСНС

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Армія Російської Федерації вночі 21 вересня била по Запоріжжю.

Внаслідок масованої атаки постраждали пятеро мешканців обласного центру. Ще п’ятьох осіб врятували надзвичайники, а 14 — евакуювали. Психологи надали допомогу 16 особам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У місті після російського обстрілу пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки — там спалахнули пожежі. Також зайнялося на території одного з торговельних центрів. Крім того, після обстрілу сталася пожежа в корпусі вищого навчального закладу.

Місцеві ЗМІ пишуть, що ворожа атака призвела до знищення історичного корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Мова йде про колишню жіночу гімназію, зведену на початку ХХ ст. Після удару будівлю охопила сильна пожежа.

Усі служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки ударів.

Нагадаємо, 18 вересня російські окупанти влучили безпілотником по торговельному центру в Одесі. Удар пошкодив фасад та вибив скло в адмінбудівлі, а пожежа охопила кілька поверхів. Постраждали п’ятеро людей, більшість з них були поранені уламками.