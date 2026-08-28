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Ракурс
Російські БпЛА атакували «Епіцентр» у Запоріжжі. Фото: ОВА

Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Запоріжжі (ВІДЕО)

28 сер 2026, 09:26
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Армія Російської Федерації завдала нового удару по Запоріжжю.

Вранці у п’ятницю, 28 серпня, дрони загарбників атакували територію торговельного центру мережі «Епіцентр» у Запоріжжі. Будівля пошкоджена, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Виникла пожежа, площею біля 2 тис. кв. м. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У мережі публікують фото та відео масштабної пожежі. Видно, як магазин вигорає вщент. Місцеві пабліки пишуть, що це був останній працюючий гіпермаркет у Запоріжжі.

Нагадаємо, 27 серпня російський дрон вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Харкові. Частина будівлі була пошкоджена. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення. Загиблий і постраждалі були відвідувачами.

Джерело: Ракурс


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