Росіяни вдарили по торгівельному центру в Запоріжжі — є поранені

Росіяни вдарили по торгівельному центру в Запоріжжі. Фото:

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Армія Російської Федерації завдали чергового удару по Запоріжжю.

У ніч на 23 вересня окупанти вдарили по торгівельному центру «Амстор» в Південному мікрорайоні. Виникла велика пожежа, а щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та голова Ради оборони області Іван Федоров повідомили у Telegram.

Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що постраждалі — двоє чоловіків 37 та 39 років. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежа в ТЦ охопила площу в 6 тис. кв. м. Загоряння вже ліквідували.

Рятувальники працювали в надскладних умовах — через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб відійти в укриття. На місці працювали всі екстрені служби.

В ОВА додали, що внаслідок російської атаки у Кушугумі загинув цивільний. Ворожим ударом пошкоджені його дім та оселі поруч.

Нагадаємо, 22 вересня російські окупанти скинули на Краматорськ чотири авіабомби. Пошкоджено 54 приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобіль. Внаслідок бомбардування 58-річний чоловік. Поранень зазнали чоловік 53 років та 30-річна жінка.