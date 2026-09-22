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Авіація РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ. Фото: НПУ

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ — є загиблий та поранені

22 вер 2026, 18:54
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Армія Російської Федерації завдала ударів по Краматорську на Донеччині.

У вівторок, 22 вересня, ворог скинув на місто чотири авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК. Влучання зафіксовані в старій частині Краматорська. Пошкоджено 54 приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобіль. Про це повідомили Національна поліція та поліція Донецької області.

Наразі відомо, що внаслідок бомбардування 58-річний чоловік. Поранень зазнали чоловік 53 років та 30-річна жінка.

На місці удару працювала слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

Нагадаємо, 22 вересня російська армія вдарила по складах та підприємству в Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Також постраждали шестеро людей. У важкому стані госпіталізувала 25-річного чоловіка. В стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку.

Джерело: Ракурс


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