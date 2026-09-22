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Ракурс
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Четверо людей загинули у Дніпрі внаслідок нічної російської атаки

22 вер 2026, 09:30
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У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки загинули четверо людей.

Про це сьогодні, 22 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також постраждали шестеро людей:

  • 25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані;
  • у стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку;
  • 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Прес служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях, також пошкоджене підприємство.

Крім того:

  • у Кривому Розі та Павлограді пошкоджені підприємства;
  • на Нікопольщині ворог атакував Марганецьку та Покровську громади.

Джерело: Ракурс


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