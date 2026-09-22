Четверо людей загинули у Дніпрі внаслідок нічної російської атаки

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216366-chetvero-ludey-zagynuly-u-dnipri-vnaslidok-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky.html

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У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки загинули четверо людей.

Про це сьогодні, 22 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також постраждали шестеро людей:

25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані;

у стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку;

57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Прес служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях, також пошкоджене підприємство.

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