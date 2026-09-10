Росіяни завдали ударів по Києву, Дніпру та Одесі. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вдень 10 вересня атакувала низку міст України.

У Києві були зафіксовані падіння уламків та влучання ворожих БпЛА у цивільну інфраструктуру. У Соломʼянському районі російський дрон влучив у покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. А в Оболонський районі безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. На місця подій працюють екстрені та рятувальні служби. Про це міський голова Києва повідомив у Telegram.

Також сьогодні загарбники втретє за день атакували Дніпро. Як поінформував у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, після ворожих ударів у місті загорілися продуктові склади. Наразі уточнюється інформація про постраждалих.

Під обстрілом сьогодні перебувала й інфраструктуру Одеси. За інформацією голови Одеської МВА Сергія Лисака, є пошкодження. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, вдень 10 вересня російська окупаційна армія вдарила по Павлограду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі, торговельні павільйони й магазин. Цим обстрілом росіяни вбили чотирьох осіб, а понад 60 людей поранили.