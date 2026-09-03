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Ракурс
Росіяни завдали чергового удару по «Новій пошті», фото: Wikimedia Commons

Рашисти знищили депо та відділення «Нової пошти» у Дніпрі — загинув працівник

3 вер 2026, 17:12
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Російські загарбники завдали чергового удару по логістичній інфраструктурі «Нової пошти».

Ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення у Дніпрі. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок атаки:

  • загинув працівник;
  • ще п’ятеро працівників компанії отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості.

Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. Якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, Нова пошта компенсує оголошену цінність, — зазначили у компанії.

У «Новій пошті» додали, що вже запущена резервна логістична схема. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті компанії.

Джерело: Ракурс


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