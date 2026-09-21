Агент російського ГРУ готував удари по заводах у Дніпрі. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента російського Головного розвідувального управління Міноборони РФ затримали у Дніпрі.

Місцевий електрик допомагав окупантам готувати повітряні удари по місцевих об'єктах. За останній час він змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на українську «оборонку». Як тільки агент працевлаштувався у компанію, насправді пов’язану із оборонним сектором, його затримали. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що агент креслив для окупантів картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади зберігання продукції. Також він доповідав загарбникам про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств.

Також він намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові російські атаки по пунктах базування ЗСУ та СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. У нього вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з росіянами. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі СБУ затримала російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі. Фігурант мав закласти поблизу об'єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та «підсилену» металевими шурупами і болтами.