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Ракурс
Россияне нанесли очередной удар по «Новой почте», фото: Wikimedia Commons

Рашисты уничтожили депо и отделение «Новой почты» в Днепре — погиб работник

3 сен 2026, 17:12
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Російські загарбники завдали чергового удару по логістичній інфраструктурі «Нової пошти».

Ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення у Дніпрі. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба компанії.

Внаслідок атаки:

  • загинув працівник;
  • ще п’ятеро працівників компанії отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості.

Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. Якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, Нова пошта компенсує оголошену цінність, — зазначили у компанії.

У «Новій пошті» додали, що вже запущена резервна логістична схема. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті компанії.

Источник: Ракурс


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