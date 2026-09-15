Фонд гарантирования вкладов: старый прессрелиз вместо ответа по существу

https://racurs.ua/3159-fond-garantirovaniya-vkladov-staryy-pressreliz-vmesto-otveta-po-suschestvu.html

Ракурс

Під час висвітлення сесії банківської комісії ICC Ukraine, редакція звернулась до директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольги Білай з проханням уточнити деякі аспекти її виступу на цьому заході

Отримана редакцією відповідь не містила жодної інформації щодо більшості запитань. Зважаючи, що мовчання інколи буває красномовнішим за слова, пропонуємо читачам ознайомитися з нашими запитаннями і відповідями Фонду.



Запитання редакції:

Шановна пані Ольго!



1. На стратегічній сесії Банківської комісії ICC Ukraine Ви, зокрема, представили роботу Фонду як один із успішних прикладів залучення іноземного капіталу в український банківський сектор. Фонд справді завершив два кейси за участю іноземних інвесторів: естонська Iute Group отримала перехідний ЮТЕ Банк, створений на базі РВС Банку, а литовська UAB ZEN.COM придбала PINBank. Чи можна стверджувати, що ціни продажу були ринковими, а залучені кошти підуть саме на кредитування української економіки?

2. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням деяких експертів про те, що Iute Group не є низькоризиковим стратегічним банківським капіталом?



3. Як Ви ставитеся до того, що 2025 році Банк Литви наклав на UAB ZEN.COM штраф 1,8 млн євро і зафіксував порушення, пов’язані, зокрема, з протидією відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, виконанням міжнародних санкцій, захистом клієнтських коштів, governance, звітністю та поданням інформації регулятору? І що раніше щодо компанії також застосовувалися інші санкційні заходи — штрафи 30 тис. і 60 тис. євро?



4. У випадку ЮТЕ Банку ціна 142 тис. євро пояснюється структурою угоди. Прокоментуйте, будь ласка, чому суспільству не надається повний розрахунок: незалежна оцінка, альтернативні варіанти, кількість потенційних покупців, причини допуску або недопуску, порівняння витрат Фонду за різними способами врегулювання тощо.



5. Чи можна назвати приклади того, які саме держави Європи переймають в України досвід виведення банків з ринку регулювання, а також ліквідації банків. Які саме держави і які конкретно банки Ви маєте на увазі?



Відповідь Фонду гарантування вкладів:



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) розглянув ваш запит та повідомляє наступне:

Фонд здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зокрема, затвердження плану врегулювання неплатоспроможного банку відбувається з обов’язковим дотриманням принципу найменших витрат для Фонду, відповідно до статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Закон).

До участі у відкритому конкурсі допускаються лише банки та попередньо кваліфіковані особи, включені до переліку, який формується Національним банком України, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Уся інформація, розпорядником якої є Фонд та яка підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України, оприлюднюється Фондом на офіційній сторінці в мережі Інтернет та\або в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України». Зокрема, запитувану Вами інформацію про кількість учасників конкурсу з врегулювання АТ «РВС БАНК» Фонд оприлюднив на своєму офіційному вебсайті за посиланням https://www.fg.gov.ua/articles/62231-vidbuvsya-konkurs-z-poshuku-investora-dlya-vregulyuvannya-at-rvs-bank.html



Крім того, відповідно до Методики оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2017р. за № 66/29934, звіт про результати оцінки активів банку та висновок про вартість майна такого банку є документами, що містять банківську таємницю.



Такою лапідарною виявилась відповідь Фонду і це напевне не той випадок, коли стислість є сестрою таланту.

Зокрема, звернімо увагу, що замість відповідей по суті Фонд надіслав покликання на власний прес реліз від 10 грудня минулого року про те що «Фонд гарантування вкладів отримав три гідні пропозиції від учасників конкурсу (банки та потенційні інвестори) й обрав ту, що відповідає принципу найменших витрат. Передусім Фонд керується інтересами вкладників і кредиторів. Наразі триває операційна підготовка та проведення координаційних дій щодо реалізації плану врегулювання».



Прикрий висновок з цієї «відписки» можна зробити лише один: насправді Фонд гарантування вкладів відповідає лише на ті запитання, на які хоче, ігноруючи всі інші, й фактично не може підтвердити навіть ті свої позиції, які оприлюднює на публічних заходах вустами перших осібі.