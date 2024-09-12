Конгрессмен США о деле «Укринбанка»: Каждый возвращенный доллар уменьшит количество международных средств, которые понадобятся для поддержки Украины

https://racurs.ua/3083-kongressmen-ssha-o-dele-ukrinbanka-kajdyy-vozvraschennyy-dollar-umenshit-kolichestvo.html

Ракурс

Можна регулярно і багатослівно, на найвищому рівні обіцяти сприятливий інвестиційний клімат, що обов’язково пануватиме в Україні після закінчення війни. Але лакмусовим папірцем у цьому питанні є, передусім, наявність реальної можливості судового захисту своїх законних прав в українському суді.

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Висвітлюючи підсумки і наслідки 10-річної банківської реформи в рамках чергової публікації проєкту нашого видання «Банківська система України – ретроспектива і погляд у майбутнє», «Ракурс» докладно описав історію однієї з найстаріших банківських установ – «Укрінбанку». Вона промовисто віддзеркалює історію нашої країни та часом дивовижну державну політику, зокрема, в банківській сфері.

Внаслідок банківської кризи 2014-2015 років в Україні було ліквідовано близько сотні банків. «Укрінбанк», «останній з могикан», давно отримав судове рішення про незаконність його ліквідації, яке, як виявилося… неможливо виконати. Боротьба за справедливість триває багато років. Йдеться про вкрадені мільярди і тисячі ошуканих вкладників, що «благословив» НБУ під оплески великих позичальників, які дістали безстрокові кредитні канікули і шанс взагалі позбутися боргів.

Поки що триває багаторічна боротьба у залах суду. Засідання у Верховному суді, що відбулось минулого тижня, було доволі яскравим, зокрема, завдяки участі американського гостя. Не кожного дня в українських судах виступають конгресмени США, тож наведемо частину промови одного з представників інтересів «Укрінбанку», пана Слеттері, в українському Верховному суді.

Джим Слеттері, член Палаті представників США (1983-1995) представляв 2-й виборчий округ Канзасу як демократ, був кандидатом від Демократичної партії на пост губернатора в 1994 році та кандидатом у сенатори США в 2008 році.

Джим Слеттері: «Мій клієнт хоче стягнути заборгованість по кредитах, які були видані законно, з відповідних позичальників. І це єдиний спосіб, який допоможе моєму клієнтові розрахуватися із своїми кредиторами, зокрема, з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Мій клієнт готовий і прагне співпрацювати з Фондом гарантування, аби стягнути всі можливі кошти, заборговані позичальниками, а це мільйони доларів США.

Всі кошти стягуватимуться з позичальників під наглядом цього Суду і будуть виплачені кредиторам, включно з Фондом гарантування, знову ж таки під наглядом цього Суду.

Мій клієнт закликає цей Суд підтвердити свою юрисдикцію в цій справі. Цей суд є найкращим юридичним форумом для вирішення цього питання таким чином, щоб забезпечити швидке та повне стягнення законних позик, наданих позичальникам. Це єдиний спосіб, у який кредитори, включно з Фондом гарантування, можуть сподіватися отримати виплати.

Відповідна статистика продемонструвала, що коли банки ліквідують, за результатами цієї процедури можна стягнути всього 3-4-5 відсотків від усіх заборгованих коштів.

І в разі, якщо суд відмовиться встановити правову справедливість в межах своєї юрисдикції у цій справі, він фактично стане на бік позичальників, які заборгували мільйони доларів моєму клієнту, який, у свою чергу, винен кредиторам, включаючи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.





Будь ласка, дозвольте мені надати ше один, останній аргумент.

Я американець, який є колишнім членом Конгресу Сполучених Штатів Америки. Починаючи з 2004-го року я здійснив понад 30 візитів в Україну. Я є твердим прихильником незалежної демократичної, вільної та процвітаючої України. Пишаюся тим, що моя країна підтримує мужній народ України в боротьбі проти брутальної неспровокованої агресії Російської Федерації.

На сьогоднішній день уряд США надав Україні мільярди доларів допомоги. Платники податків США очікують, що їх допомога Україні буде використана ефективно, а не змарнована.

Члени Конгресу США знають, що знадобиться ще більше допомоги США. Вони спостерігають за тим, як витрачається ця допомога. Їм відомо про випадки корупції в банківській системі у минулому та зусилля, які було докладено для реформування банківської галузі. Вони знають, що податкові долари США підтримали Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні фінансові установи, які надавали підтримку банківській реформі в Україні.

Ваші друзі в США та в Конгресі США хочуть, щоб позичальники повернули свої позики на мільйони доларів США якомога швидше, аби можна було повернути борг Фонду гарантування. Тому що кожен повернутий долар зменшить кількість міжнародних коштів, у тому числі із США, які знадобляться для підтримки банківської системи України.

Якщо цей Суд підтвердить свою правову юрисдикцію сьогодні, він почне процес, який дасть змогу моєму клієнту повернути кошти Фонду гарантування, заощадити українському уряду мільйони доларів і запобігти потенційній відповідальності перед платниками податків США».

Поза всяким сумнівом, враження Джим Слеттері багато для кого будуть вагомішими, аніж нічим не підкріплені запевнення кожного українського президента у надійності і вигідності інвестування в Україну, практична суть яких вичерпується закликом «Приносьте ваші грошики». Без жодних гарантій.

Наступне засідання у справі відбудеться 16 жовтня.