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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
ППО збила 186 цілей в ніч на 22 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216365-ppo-zbyla-186-ciley-v-nich-na-22-veresnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня (з 18.00 21 вересня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил СЗУ.
Противник атакував Україну:
- протикорабельними ракетами «Онікс» із Ростовської області РФ;
- балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ;
- чотирма крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Каспійського моря;
- вісьмома «Бандероль"/"Дань-Т» з повітряного простору Білгородської області РФ;
- 212 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними) та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Міллерово, Шаталово, Курська і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського і Чауда (Крим).
Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 186 цілей — одну крилату ракету «Калібр», вісім «Бандероль"/"Дань-Т», 177 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.