Росіяни скинули дев’ять авіабомб на Краматорськ. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія РФ у вівторок, 25 серпня, масовано вдарила по Краматорську на Донеччині. Обстріл житлового сектору міста тривав з 10.33 до 10.40. За сім хвилин окупанти скинули на Краматорськ дев’ять авіаційних бомб «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції. Про це Донецька обласна прокуратура та МВА повідомили у Telegram.

Внаслідок бомбардування постраждав 21 цивільний, у тому числі двомісячна дівчинка. Дитина перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують медичну допомогу.

Також відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 34 багатоквартирних житлових будинки, три заклади освіти та критична інфраструктура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 серпня російські війська атакували відділення «Укрпошти» та точку базування транспорту пересувних відділень у місті Мена на Чернігівщині. Також зазнало атаки поштове відділення у Краматорську на Донеччині.