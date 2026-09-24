РФ скинула авіабомби на Олександрівку. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n216436-rosiyany-skynuly-aviabomby-na-oleksandrivku-chetvero-zagyblyh-ta-chetvero-poranenyh.html

Ракурс

Російські війська обстріляли Олександрівку в Донецькій області.

У четвер, 24 вересня, ворог скинув на селище чотири авіаційні бомби. Загинули щонайменше четверо осіб. Ще четверо зазнали поранень. Серед постраждалих — дитина 2021 року народження. Попередньо відомо, що під завалами можуть залишатися ще восьмеро людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ворожа атака призвела до руйнування багатоповерхового будинку. Пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівля та шість автомобілів.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють всі відповідальні служби.

Ще раз закликаю всіх, хто залишається на Донеччині: не відкладайте евакуацію. Особливо якщо поруч із вами діти. Вони не повинні жити під авіабомбами й чекати наступного удару, — заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти атакували FPV-дроном вантажний автомобіль однієї з торговельних баз Краматорська. Удар був завданий по машині під час руху. Внаслідок влучання загинув водій.