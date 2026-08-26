Росіяни обстріляли центр Слов'янська, є руйнування й поранені. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару по Слов’янську Донецької області.

У середу вранці, 26 серпня, окупанти скинули на центр міста керовані авіаційні бомби. Наразі відомо про двох постраждалих. Також пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Про це очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

Сьогодні, о 4.20, ворог наніс авіаудар по нашому місту. Пролунали вибухи у центральній частині. Ймовірно КАБи, — зазначив він.

Очільник МВА нагадав, що за вчорашню добу в місті одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення. Загарбники вчора били по Словʼянську реактивною артилерією, авіабомбами та безпілотниками.

Нагадаємо, 25 серпня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками стоянку автомобілів у Запоріжжі. Постраждали семеро цивільних, яким вже надають медичну допомогу. Також згоріли щонайменше 10 автомобілів.