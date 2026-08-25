Наслідки російського удару по «Укрпошті» в Мені, фото: Ігор Смілянський

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Російські загарбники атакували відділення «Укрпошти» в місті Мена на Чернігівщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Ворог двічі атакував наше відділення Укрпошти та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти району, — розповів він. — Те, що залишилося від приміщення, можете побачити на фото.

Він наголосив, що ніхто з працівників компанії не постраждав.

Окрема подяка начальниці відділення, пані Людмилі. Вона вже давно в нашій команді та чудово знає, як діяти в таких ситуаціях. О 12-й ночі разом із поліцією та рятувальниками пані Людмила прибула на місце, щоб забрати й убезпечити цінні речі. Дякую за таку відданість і відповідальність! — додав Смілянський.

Зазначається, що зараз на місці продовжують працювати ДСНС та регіональна команда «Укрпошти», яка ліквідовує наслідки й уже розробляє план щодо розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації.

Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені внаслідок атаки, обов’язково компенсуємо, — додав гендиректор «Укрпошти».

Також сьогодні було уражено відділення «Укрпошти» у Краматорську.