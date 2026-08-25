Безпілотник вдарив про приміському поїзду на Миколаївщині

Поїзд «Укрзалізниці», фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n215810-bezpilotnyk-vdaryv-pro-prymiskomu-poyizdu-na-mykolayivschyni.html

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На Миколаївщині БпЛА влучив у приміський поїзд.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації, — розповіли у компанії. — Моніторинговий центр Укрзалізниці, який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про небезпеку, завчасно передав команду про евакуацію.

На місці працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.