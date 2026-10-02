Окупанти скинули КАБи на Харків, загинули та постраждали люди. Фото:

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Армія Російської Федерації 2 жовтня бомбардувала Харків.

Ворожі керовані авіабомби влучили в Слобідському та Немишлянському районах міста. КАБи впали у приватних секторах. Наразі тривають обстеження місць влучань. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Зазначається, що в одному з місць прильотів був повністю зруйнований житловий будинок. Наразі відомо про одного загиблого. Постраждали 17 осіб. Серед поранених є діти.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що в Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад та щонайменше шість автомобілів.

А в Немишлянському районі бомба влучила у приватний будинок. Також пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти дронами та ракетами атакували об'єкти портової та цивільної інфраструктури в Миколаєві. Пошкоджено адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс та СТО. Наразі відомо про трьох постраждалих.