У Миколаєві внаслідок обстрілів РФ загинула жінка, а семеро осіб постраждали. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215395-rf-vnochi-atakuvala-mykolayiv-zagynula-jinka-semero-osib-postrajdaly.html

Ракурс

Російська окупаційна армія вночі 4 серпня вдарила по Миколаєву.

Окупанти спрямували на місто ударні БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілів загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Серед поранених дві дівчинки віком двох та 12 років. Гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Про це очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив у Telegram.

В місті внаслідок нічної атаки зруйновані два приватні будинки, пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

А в Миколаївському районі внаслідок атаки «Шахедів» у Галицинівській громаді спалахнула пожежа на складі. А в Куцурубській громаді росіяни вдарили FPV-дроном. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 4 серпня шість російських керованих авіабомб влучили по Сумах. Загинули двоє дівчаток п’яти та 10 років й пенсіонерка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.