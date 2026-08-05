Окупанти вдарили по Миколаївщині. Фото: ДСНС

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Армія Російської Федерації 5 серпня завдала удару по Миколаївській області.

Окупанти обстріляли Вознесенську громаду. Постраждали шестеро мирних жителів. Поранень зазнали 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх постраждалих госпіталізували. Про це виконувач обов’язків голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов повідомив у Telegram.

Медики оцінюють стан постраждалих, як середньої тяжкості. Пораненим надають необхідну допомогу.

Також насідок обстрілу пошкоджено будівлю та спеціальну техніку одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок влучання по території підприємства в Одеському районі загорілися автомобілі. Одна людина загинула, а ще восьмеро осіб постраждала. Сімох із них довелося госпіталізувати.