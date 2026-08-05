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Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Реактивні безпілотники атакували підприємство на Одещині — загинула людина (ФОТО)

5 сер 2026, 14:18
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Російські загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками.

На одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані, — розповів він.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий російський воєнний злочин проти цивільного населення.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


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